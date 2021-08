Edge computing, esempi di applicazione | ZeroUno

L’edge computing è un fattore decisivo che le aziende devono saper sfruttare per elaborare e dare significato ai dati oggi e in futuro. Questo quanto emerge dal report pubblicato da Intel, The Edge Outlook. In generale, le organizzazioni si stanno rendendo conto che l’edge è parte integrante dello sviluppo di innovazioni future, con un 76% del campione che indica come identificare “il luogo ideale” per elaborare i dati rappresenti una sfida.

Il rapporto fornisce una visione dello stato attuale, delle novità e degli sviluppi futuri dell’edge computing nei seguenti settori.

Retail: i dati analizzati all’edge consentono di correggere gli errori nella gestione dell’inventario, migliorando enormemente l’efficienza della catena di fornitura e dello sviluppo dei prodotti. L’edge computing fornisce alle aziende settore retail analisi in tempo reale dei comportamenti dei consumatori, consentendo di offrire loro esperienze personalizzate. WonderStore, azienda italiana, ha visto un miglioramento di quasi il 17% nel tasso di conversione da passaggio ad acquisto da quando ha implementato tecnologie edge. Questo risultato è stato ottenuto utilizzando sensori visivi e l’analisi in tempo reale consentita dalle tecnologie edge per personalizzare l’esperienza sul punto vendita sulla base delle scelte stilistiche dei clienti, dell’analisi del sentiment e del tempo di stazionamento.

Manifatturiero: la robotica basata su intelligenza artificiale è utilizzata per effettuare operazioni ripetitive e potenzialmente rischiose con maggiore velocità e precisione rispetto all’intervento umano. La machine vision è inoltre utilizzata per verificare le caratteristiche dei prodotti e controllare i difetti, portando allo sviluppo di prodotti della migliore qualità possibile. Queste installazioni edge hanno aiutato Audi ad aumentare di 100 volte la velocità di ispezione delle saldature con soli 18 millisecondi di latenza. Questo ha comportato una riduzione del 30-50% nei costi di manodopera dello stabilimento di Neckarsulm, uno dei due principali dell’azienda in Germania.

Sanità: l’edge computing aiuta a migliorare la qualità delle cure e l’efficienza delle valutazioni cliniche abilitando il monitoraggio frequente dei pazienti e la raccolta di dati, l’integrazione con i dati sanitari del paziente e la loro analisi attraverso l’AI. Il Deep Learning è utilizzato nella diagnostica per immagini per rendere più rapido il rilevamento di problemi di salute e salvare vite. Grazie alla tecnologia edge, Philips ha potuto aumentare di 188 volte la rapidità delle TAC senza la necessità di aggiungere accelerazione dell’hardware.

Telecomunicazioni: il machine learning è alla base del miglioramento dell’efficienza operativa delle reti e può aiutare gli operatori di telecomunicazioni a rispondere alle crescenti aspettative di livello di servizio riducendo al contempo i costi. Grazie all’AI e ai motori analitici, gli operatori sono in grado di gestire le reti 5G in maniera intelligente raggiungendo i KPI, automatizzandole, risparmiando energia e ottenendo la flessibilità operativa necessaria per gestire un gran numero di casi d’uso 5G ed edge. Intel ha recentemente aiutato Rakuten Mobile in Giappone a sviluppare la prima rete basata su container e interamente cloud-native al mondo. Utilizzando data center all’edge per ottenere tempi di risposta rapidi per le applicazioni e i contenuti rich media, abilitano la rete a supportare esperienze immersive e multisensoriali per gli utenti finali.