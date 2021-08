Coldiretti Verona racconta i benefici di Metis | ZeroUno

P-LAB ha implementato presso Coldiretti Verona, Metis, piattaforma cloud “ready to use”. Tale piattaforma, protagonista del progetto risultato finalista ai Digital360 Awards 2021 per la categoria Smart Working e Collaboration, ha consentito di: creare un hub centralizzato dove gestire e far confluire tutte le comunicazioni verso e dagli associati; predisporre la nuova app con tempi di avvio molto veloci; gestire le comunicazioni interne all’azienda, verso dipendenti e collaboratori; disporre di un’app mobile brandizzata; affiancare e uniformare i tradizionali canali di comunicazione.

Quali erano i bisogni di Coldiretti Verona?

Coldiretti Verona aveva necessità di adottare un canale di comunicazione aziendale bidirezionale per inviare e raccogliere documenti e informazioni ai propri interlocutori.

Parallelamente vi era il bisogno di rafforzare il legame con dipendenti e associati (questi ultimi circa 13mila) e di disporre di un’applicazione che consentisse il miglioramento dei processi informativi, ma anche dispositivi.

Che cos’è Metis?

Metis è un’innovativa piattaforma tecnologica cloud che estende i processi e la comunicazione aziendale al mondo mobile (smartphone, tablet).

I punti di forza sono: la possibilità della realizzazione presso il cliente immediata; disponibilità “Everywhere” e “On-Time”; semplicità di integrazione e utilizzo e flessibilità di integrare qualsiasi processo aziendale e gestione centralizzata in un’unica app mobile di tutti i contenuti e i processi grazie ad API di back-end per un’integrazione low code con i sistemi IT esistenti.

Metis invia a un’app mobile i messaggi informativi e dispositivi, secondo una user experience unica e omogenea per governare tutti gli applicativi mediante una comunicazione chiara e coordinata.

In pratica, la piattaforma estende i processi e le comunicazioni aziendali a un unico mobile digital workplace coinvolgendo i dipendenti, collaboratori e partner/clienti esterni.

La piattaforma è progettata per differenti settori merceologici e per diversi ambiti aziendali, o per integrare qualsiasi processo autorizzativo aziendale.

La tecnologia utilizzata

Metis opera in modalità SaaS rappresentando una piattaforma di servizi fruibili tramite front-end web e una app mobile dedicata o brandizzata per il cliente finale.

Tra i principali fattori di successo: un elevato Roi e licenze “pay per use”; low code integration (ovvero integrazione dei processi senza necessità di sviluppo codice); un front-end mobile unico e organico in modo da ridurre la curva di apprendimento e ottimizzare l’engagement degli utenti.

La soluzione offre un Push Notification Manager ossia un canale di push notification “ready to use” per tutti i contenuti e le applicazioni aziendali e amministrazione centralizzata per configurare e governare le politiche di distribuzione dei messaggi (DND, White e Black, Orari di invio).

Essa opera in accordo con i fattori organizzativi e di sicurezza dell’azienda.

I vantaggi generati dalla piattaforma

Metis ha permesso a Coldiretti Verona di: distribuire a tempo zero una app aziendale; ricevere e categorizzare informazioni e documenti; integrare nuove funzionalità: sondaggi, comunicazione eventi, moduli di pagamento, oltre a integrare qualsiasi processo e applicativo aziendale.

Inoltre, il cliente ha avuto una sostanziale riduzione dei costi ricorrenti annui per le spese di gestione e invio SMS con cui gestiva le comunicazioni verso gli associati, e che oggi mantiene solamente come opzione di fallback.

In generale, la piattaforma è stata pensata per rendere trasparenti le complessità tecnologiche: permette a tutti gli applicativi sviluppati su qualsiasi piattaforma tecnologica (MS .NET, J2EE, Host, etc..) di accedere al mondo mobile, evitando così le complessità tecnologiche già risolte dalla piattaforma: sicurezza applicativa, profilazione utenti, politiche di distribuzione delle informazioni, push notification, gestione dei dispositivi.

Crea, inoltre, un nuovo patrimonio informativo aziendale, le comunicazioni e relative azioni degli utenti in Metis vengono, infatti, memorizzate e storicizzate in un data-lake specifico. L’azienda ottiene così nel tempo un patrimonio di informazioni per comprendere con maggiore consapevolezza i punti di forza e i margini di miglioramento in tutti i settori dell’azienda (AI, Analytics, KPI, Monitoring).

La piattaforma ha una roadmap importante e sfidante sia per integrare nuove tecnologie per il business (AI e Analytics), sia per aggredire specifiche aree di mercato (Fast Closing, Workflow Management), sia per aprire la strada a partnership di integrazione.