Non c’è Digital Transformation senza cyber security

L’evoluzione digitale è un must per ogni azienda. Ma in un’arena in cui i rischi informatici sono sempre più sofisticati – e letali – proteggersi non è più un’opzione: è una necessità.

Non può esserci trasformazione digitale senza una strategia di cyber security ben strutturata. Questo perché qualsiasi investimento in digital transformation rischia di rivelarsi fallimentare, in mancanza di un programma per la sicurezza informatica.

Ma come si può mettere al sicuro l’organizzazione e contemporaneamente portarla nel futuro, senza rischi? La risposta è nel PNRR e in tutte le opportunità che offre ad aziende e realtà della Pubblica Amministrazione per accelerare non solo il proprio cyber security program, ma l’intera digital strategy.

Ne parliamo con gli esperti di Cyberoo edegli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano, giovedì 21 aprile, alle ore 11:00.

Partecipa al Digital Talk “Cyber security e PNRR: proteggersi per evolversi” per approfondire:

Come sfruttare il PNRR al 100%.

I rischi concreti di digitalizzare senza un piano di cyber security e i danni che ne derivano.

Come progettare la strategia migliore e perché è importante la security by design.

L’importanza della formazione e i finanziamenti a disposizione.

Interverranno:

Giorgia Dragoni, Ricercatrice Senior Osservatorio Cybersecurity & Data Protection

Veronica Leonardi, CMO Cyberoo

Luca Bonora, BDM Cyberoo

Modera:

Alessio Pennasilico, Information and Cyber Security Advisor, P4I

