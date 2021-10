Entando cerca talenti da occupare in Sardegna e USA | ZeroUno

Entando, la società di software che ha sviluppato una piattaforma open source per costruire applicazioni web app aziendali cloud-native sul sistema Kubernetes, ha comunicato la sua intenzione di voler continuare a crescere raddoppiando il numero di risorse oggi impiegate.

Si aprono le porte alla selezione di nuovi talenti e nuove figure, senior e junior, motivate e ambiziose, che potranno beneficiare di un ambiente lavorativo altamente dinamico, innovativo, remunerativo e soprattutto internazionale, che promette di offrire un’esperienza professionale stimolante, formativa e che promuove un ottimo equilibrio tra lavoro e vita privata. Il tutto senza dimenticare il plus di uno splendido panorama che la Sardegna e gli Stati Uniti possono offrire.

L’azienda conferma il suo impegno e la volontà di continuare a investire nel mercato italiano con l’obiettivo di aiutare sempre più aziende, pubbliche e private, a beneficiare delle più moderne innovazioni innescate da una più spinta trasformazione digitale, che ha caratterizzato questo ultimo anno.

A fronte delle continue e rapide evoluzioni, le organizzazioni e le pubbliche amministrazioni devono essere in grado di adattarsi facilmente ai cambiamenti del mercato e di soddisfare velocemente le aspettative dei clienti e dei cittadini.

In risposta a queste nuove necessità, la piattaforma Entando introduce un nuovo modello di sviluppo di applicazioni basato su una forte modularizzazione in componenti riusabili dei processi aziendali. La piattaforma consente di registrare su un repository, un catalogo di componenti che svolge il ruolo di marketplace all’interno di una organizzazione, componenti come microfrontend, microservizi, templates, modelli dati, processi e di poterli riutilizzare su più applicazioni riducendo di conseguenza i costi di sviluppo. Questo approccio consente di accelerare e facilitare lo sviluppo di applicazioni cloud-native che girano su Kubernetes, una piattaforma open-source, portatile, estensibile sviluppato da Google, per la gestione di carichi di lavoro e servizi containerizzati.

“Flessibilità e resilienza – ha commentato Walter Ambu, presidente e fondatore di Entando – sono, di fatto, gli elementi che, oggi, contraddistinguono le organizzazioni moderne capaci di reagire alle contingenze interne ed esterne in modo rapido ed efficace. Per soddisfare questo requisito di modernizzazione, molte aziende hanno bisogno di creare e gestire applicazioni cloud-native scalabili in ambienti cloud pubblici, privati ed ibridi, in modo semplice e veloce. Ed è quello che la nostra offerta consente di fare. Siamo entusiasti di essere tra i primi ad offrire questa soluzione e, per il futuro, puntiamo a diventare la piattaforma di riferimento di soluzioni di sviluppo in ambito enterprise, sia per le aziende pubbliche, sensibili al tema dell’open source, sia per le organizzazioni private che operano nei differenti settori di mercato. Entando vuole mantenere la sua identità sarda facendo convergere nella sua sede di Cagliari i talenti di tutto il mondo che potranno beneficiare, così, di un ambiente internazionale e sentirsi protagonisti di questa rivoluzione nel mondo software. Nell’ultimo anno siamo cresciuti molto e tanto abbiamo ancora intenzione di fare in futuro, avvalendoci di tutte quelle competenze interne ed esterne che vogliamo acquisire per estendere la portata della nostra piattaforma a un numero sempre maggiore di aziende pubbliche e private, supportandole nel proprio percorso di trasformazione digitale in atto.”